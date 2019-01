ZDFinfo – Mittwochs: Dokumentationen

ZDFinfo ist ein spezieller Kanal des Zweiten Deutschen Fernsehens, der – wie der Name suggeriert – Informationen vermittelt.

Da der Programmauftrag des ZDF sowieso die Vermittlung von Informationen vorsieht, erwartet man von ZDFinfo also im Grunde noch mehr, noch detailliertere, noch bessere Informationen als vom eigentlichen ZDF.

Paukenschlag am Donnerstag No. 2 /2019 – auch als PDF pad 2 2019 zdfinfo



Das stimmt auch. Hier ein Ausschnitt aus einer Programmzeitschrift mit dem ZDF-Info-Programm von gestern (9.1.2019).

Die Leute vom Mainzer Lerchenberg haben sich alle Mühe gegeben, uns, die Zielgruppe, mit Informationen über Russland zu versehen. Und zwar über volle fünf Stunden und fünfzehn Minuten.

Die volle Dröhnung.

Wer das gesehen hat, und immer noch nicht zu der Überzeugung gelangt ist, Russland müsse mit Krieg überzogen werden, um die Welt zu retten, bewegt sich außerhalb der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Sehen Sie auf die Landkarte, meinetwegen auf den Globus!

Wo liegt Russland, von Deutschland aus gesehen? Rechts.

Und im Kampf gegen rechts sind alle Mittel erlaubt.

17.15 Uhr Wladiwostok – Russlands Boomtown am Pazifik

Das klingt erst einmal harmlos, ja sogar neutral, wäre Wladiwostok nicht das neue Eldorado für Selfmade-Millionäre, die ihren üppigen Lebensstil offen zur Schau stellen. Neureiche Prahler also – und das, obwohl eine zunehmende Anzahl von Bedürftigen und Obdachlosen um ihre Existenz kämpft. Und Putin? Wladiwostok ist Putins „Augapfel“. Da greift er nicht ein. Wer greift sich schon selbst in den Augapfel? Stattdessen will er die Stadt zur strategischen Drehscheibe ausbauen – also noch mehr Länder überfallen. Nicht nur die Esten und Letten und Polen und Ukrainer, sondern vielleicht sogar die USA. Die liegen doch am Pazifik direkt gegenüber …

18.00 Uhr Nachtwölfe – Russlands Rockerbanden

Das klingt schon nicht mehr harmlos. 5.000 Mitglieder, allesamt ultranationalistisch (pfui!), erzkonservativ (pfui!) und kremltreu (pfui, pfui!), der Chef, genannt Chirurg, ist ein enger Freund Putins und trägt eine Ehrenmedaille des Präsidenten für seine Verdienste um die patriotische Erziehung der russischen Jugend.

Ja, wo sind wir denn? Das ist doch mehr als nur rechts. Das ist doch ganz krass Nazi!

18.45 Uhr Verschwörung oder Wahrheit

ZDFinfo erinnert inbrünstig daran, dass über der Ukraine ein Verkehrsflugzeug (MH17) abgeschossen wurde. Zweifellos, zitiert ZDFinfo die Untersuchungskommission, von einer Buk-Flugabwehrrakete russicher Bauart. Aber offiziell (und nur offiziell) ist noch unklar, wer diese Rakete abgefeuert hat. Inoffiziell ist der Westen überzeugt, dass es die Russen waren, doch die Russen haben daraufhin jede Menge Verschwörungstheorien in den sozialen Medien gestreut, die sogar (ungeheuerlich!) die US-amerikanische CIA als Strippenzieher sehen.

19.30 Uhr Putin – Russlands neuer Zar

Der ehemalige KGB-Agent (mit so was gibt man sich doch nicht ab!) will sein Land wieder zur Supermacht machen. Aber im ganzen Land wächst der Unmut. Er hat die Opposition mundtot gemacht, doch die Menschen prangern den wirtschaftlichen Niederang ihres Landes an. Doch der Herrscher im Kreml verschanzt sich und beschuldigt den Westen, sich gegen ihn verschworen zu haben.

20.15 Uhr Putins Männer fürs Grobe – Spezialeinheiten in Russland

Wer gerade gesehen hat, wie sich Putin feige im Kreml verschanzt, sollte nun Aufklärung darüber erhalten, wie er sich vor dem Volkszorn schützen lässt. Doch irgendwie hat das ZDF da dann doch der Mut verlassen. Die Sendung wurde gestrichen. Könnte sein, dass hier ein Relotius am Werke war, wie schon 2016, als das ZDF für die so genannte Dokumentation „Machtmensch Putin“ einen jungen Russen „erfunden“ hat, der als Kronzeuge für den Einsatz russischer Soldaten in der Ostukraine herhalten sollte. Natürlich hat hier kaum jemand Notiz davon genommen. Aber ein Blick in den Stern vom 10. Februar 2016 ist ausgesprochen amüsant, für alle, denen das Lachen noch nicht vergangen ist.

21.00 Uhr Russlands Frauen – Rechtlos und geschlagen

2017 wurde in Russland der Straftatbestand der häuslichen Gewalt fallen gelassen und nur noch als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Eine Journalistin war in Moskau und hat Einblick in eine Gesellschaft erhalten, die sich auf traditionelle, streng-konservative Werte (pfui!) zurückbesinnt, in denen die Frau ihre Eigenständigkeit verliert. (verliert!)

21.45 Uhr Kampfbereit – Russlands Hooligans

Die russischen Hooligans gelten als die berüchtigsten Fussballfans Europas. Sie sind gewalttätig, rechtsnational, rassistisch UND HABEN BESTE VERBINDUNGEN IN DIE POLITISCHEN MACHTZENTRALEN.

Kann eigentlich nur bedeuten: Putins Macht stützt sich auf Rockerbanden, Hooligans und Spezialeinheiten.

Um 22.30 Uhr, nach fünf Studen und fünfzehn Minuten ausgewogener und neutrale Berichterstattung über das Reich des Bösen endet das Russland Bashing von ZDFinfo.

Habe ich tatsächlich „ausgewogen“ geschrieben?

Da sieht man mal, wie subtil die ununterbrochene, von Gehirnwäsche nicht zu unterscheidende Berieselung mit ZDF-Informationen wirkt.